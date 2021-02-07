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سلوى عثمان: "ضربت دنيا عبد العزيز في المال والبنون بجد بعد اندماجي في المشهد"

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القاهرة - محمد ابراهيم -  

قالت الفنانة سلوى عثمان ان شخصيتها بمسلسل " المال والبنون " هيا زوجة منعم الضو، وان  الأدوار كانت مكتوبة بحرفية كبيرة من السيناريست جلال عبد القوى . 

وأضافت سلوى خلال حلول نجوم وابطال مسلسل المال و البنون ضيوفا على الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة "الحياة" ، ان اصعب مشهد ليها في المسلسل كان بينها و بين الفنانة دنيا عبد العزيز التي جسدت دور ابنتها في المسلسل والمفروض انى بضربها علشان راحت تزور ابوها هادى الجيار الذي تزوج  عليا بنت "سلامة فراويلة" و اندمجت في الدور و اديتها علقة جامدة . 

و عقب الليثى مازحاً يا مدام سلوى انتى ضربتى كل ولادك في المسلسلات اللى عملتيها .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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