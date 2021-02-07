رجاء حسين : "المال والبنون" نجح لأنه نموذج للحارة المصرية بكل تفاصيلها (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة الكبيرة رجاء حسين، إنا من حي شبرا وعاشت حياتها مع جميع الطبقات، لافتة إلى أن مسلسل "المال و البنون" في الحقيقة يجسد تلك الطبقات.

وأضافت رجاء خلال حلول نجوم وابطال مسلسل المال و البنون ضيوفا على الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، "لما قرأت السيناريو عجبنى جداً وتوجيهات مجدي أبو عميرة هي التي كانت تحرك الشخصيات كلها لانه هو اللى قرأ السيناريو كامل و عايش القصة كلها و هو مبدع".

وأوضحت أن أعظم المشاهد بيني وبين الفنان شريف منير لما رجع بعد نكسة ٦٧ وأول ما شوفته جريت عليه وحضنته وبوست رجليه، مضيفة: "كنت خايفه عليه الرقابة تشيل المشهد لانى عملتها بجد كانه ابنى".

وأضافت رجاء حسين، "بتمني ان يعود ممدوح الليثي مرة ثانية رئيس قطاع الانتاج القوي بالتليفزيون المصري والذي استطاع ان يعيد الريادة التليفزيون ويقدم روائع خالدة في تاريخ الدراما ويجمع اهم نجوم الدراما في عمل واحد".

وتابعت:"مجدى أبو عميرة قال لي لا تخافي اثناء التصوير وبالفعل خرجت المشاهد من اروع واجمل ما قدمت، كما اكدت أن مسلسل المال والبنون نجح لانه نموذج للحارة المصرية بكل تفاصيلها.