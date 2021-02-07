أولى مفاجآت حفلات يوم الحب.. أصالة وشيرين في الشارقة وكارول سماحة وجنات في القاهرة

أصالة وشيرين وكارول سماحة ويارا وجنات وعدد من نجوم الغناء يستعدوم لإحياء حفلات غنائية جديدة في يوم الحب، والمتوقع ان يعيد النشاط الغنائي والحفلات الجماهيرية في عدة دول عربية بعد فترة من التوقف بسبب أزمة كورونا.

كارول سماحة وجنات ونجوم الغناء في دار الأوبرا المصرية

وأعلنت اليوم دار الأوبرا المصرية عن جدول حفلاتها في شهر فبراير الجاري، بالتزامن مع احتفالات يوم الحب، وشهدت القائمة عدة مفاجآت، وأبرزها افتتاح الفنانة كارول سماحة للحفلات في يوم 11 فبراير على المسرح الكبير بدار الأوبرا بمشاركة المطرب أحمد جمال، وعلقت كارول سماحة على الحفل قائلة:" سعيدة جدا بإفتتاح أولى حفلات عيد الحب على مسرح دار الأوبرا المصرية، في الزمالك ليلة الخميس ١١ فبراير الساعة ٨ مساءً، الأوركسترا بقيادة المايسترو: محمد الموجي (مع إحترام جميع قوانين التباعد الإجتماعي)".

هاني شاكر ومدحت صالح يحتفلان بيوم الحب في القاهرة

وتضم قائمة الفنانين والحفلات في دار الأوبرا عدد من النجوم مثل هاني شاكر والذي سيحيي حفله في يوم 14 فبراير على المسرح الكبير بالأوبرا، وكذلك الفنان مدحت صالح والذي سيحيي حفله في يوم 13 فبراير على المسرح الكبير، وتضم حفلات الأوبرا ما يقارب 15 فنان وموسيقي، ومنهم المطربة جنات التي تحيي حفلها في 12 فبراير على المسرح الكبير، بالإضافة إلى أحمد سعد ومي فاروق وغيرهم.

شيرين عبد الوهاب وأصالة في الشارقة

وفي الشارقة، يحتفل عدد من نجوم الغناء بيوم الحب وكذلك بمسرح المجاز والذي سيستضيف عدد من النجوم وأبرزهم شيرين عبد الوهاب وأصالة في حفل يوم 19 فبراير، وعلقت أصالة على الحفل المنتظر وقالت:" بكلّ الشّوق أنتظر معكم هذا الّلقاء على واحد من أجمل المسارح الّتي غنّيت عليها.. بدولة السّعادة والأمان الامارات العربية المتحدة على مسرح المجاز في الشارقة سنغنّي جديدي وبعضاً منّ ماسبق وكثيراً غنّيناه.. اخترت لكم بدقّة مايعبّر عن امتناني وتقّديري لبالغ اهتمامكم.. أتشارك الحفل مع الصّديقة الغالية شيرين عبد الوهاب أكرّر التّعبير عنّ بالغ شوقي لهذا الموعد".

يارا تحتفل بيوم الحب في دبي

أما الفنانة يارا فاعلنت عن احتفالها بيوم الحب في دبي، مع الفنان سيف نبيل في بوم 11 فبراير الجاري، على مسرح فيستيفال أرينا دبي، ومن المتوقع ان يعلن عدد من نجوم الفن عن حفلاتهم الجديدة والمنتظرة في يوم الحب في عدة دول عربية خلال الأيام المقبلة.