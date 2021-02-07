النجوم يحتفلون بكليب أغنية نوال الزغبي "عقلي وقف" ورسالة خاصة من نبيلة عبيد..بالفيديو

نوال الزغبي تصدرت مواقع التواصل بعد طرحها فيديو كليب أغنية "عقلي وقف" على يوتيوب، والذي تفاعل معه الجمهور وكذلك نجوم الفن وأبرزهم إليسا وهيفاء وهبي ونبيلة عبيد وسيرين عبد النور وغيرهم.

إليسا ونجمات لبنان يحتفلن بأغنية نوال الزغبي الجديدة

وأحدثت الفنانة نوال الزغبي ضجة كبيرة على مواقع التواصل بعد طرح فيديو كليب أغنية "عقلي وقف"، وذلك بسبب الأجواء المبهجة والراقصة في الأغنية، والتي تعتبر أول أعمالها الغنائية في 2021، ومن إنتاج شركة روتانا، وكذلك خطفت نوال الزغبي الأنظار بسبب إطلالاتها الشبابية في الكليب، والذي تفاعل معه أيضاَ عدد كبير من نجوم الفن، والذين شاركوا نوال الزغبي احتفالها بالأغنية وهنئوها عليها.

وعلى رأس النجوم المحتفلين بأغنية نوال الزغبي الجديدة الفنانة إليسا والتي غردت قائلة:" قدي نحنا بحاجة للفرح والطاقة الإيجابية بهالظروف! مبروك نوال عقلي وقف وبدوام النجاح والذهب!"، وكتبت الفنانة نجوى كرم:" مثل العادي.. بدك تكوني مكللة بالنجاح لأنو ربنا خلقك نجمة وبتضللي"، وتلقت نوال الزغبي التهاني أيضاً من هيفاء وهبي وكارمن لبس ودانييلا رحمة وغيرهن من النجمات.

نبيلة عبيد توجه رسالة لنوال الزغبي

واحتفلت أيضاً الفنانة نبيلة عبيد بطريقتها الخاصة بكليب أغنية "عقلي وقف" لنوال الزغبي، ونشرت مقطع من الأغنية على مشاهد من أفلامها وعلقت في رسالتها على انستقرام:" أغنية نوال الزغبي الجديدة حلوة مزيكتها رائعة وعجبتني.. بحبكم كلكم ومن حبكم عمري ما حهرب.."، وردت الفنانة نوال الزغبي على إشادة نبيلة عبيد الخاصة وقالت:" وانا بموت فيها الست ديه قمر واسطورة ما بتتكررش".

نوال الزغبي تتصدر التريند بأغنية "عقلي وقف"

ونشرت أيضاً الفنانة ماغي بو غصن تغريدة على أغنية نوال الزغبي الجديدة وقالت:" ما بينشبع منّك ومن جمالك بهالكليب يا صديقتي الحلوة.. فشة خلق وشوية فرح بهالظروف الصعبة اللي عم نعيشا..هيدي مبروك كبيرة مرة تانية"، وأبدت الفنانة سيرين عبد النور أيضاً إعجابها بالأجواء المبهجة في أغنية نوال الزغبي الجديدة وقالت:" غنية كتير مهضومة ونغشة متل صاحبتها مبروك".