فيديو كاظم الساهر يغني لمسبار الأمل ويحتفل بأول مهمة إماراتية لكوكب المريخ

كاظم الساهر احتفل بطريقته بمسبار الأمل، وأول مهمة إماراتية وعربية لكوكب المريخ، وأطلق فيديو كليب أغنية "لا شيء مستحيل" وتغنى بها بالحدث العلمي الأكبر في تاريخ العرب.

كاظم الساهر يغني لمسبار الأمل

وأطلق اليوم الفنان كاظم الساهر أغنية جديدة للاحتفال بالإنجاز العلمي الفريد بمهمة "مسبار الأمل" إلى كوكب المريخ، تحت شعار "لا شيء مستحيل"، وتغنى كاظم الساهر في الأغنية بالجهود والإنجاز غير المسبوق في مهمة مسبار الأمل، والتي تعتبر أول مهمة اماراتية وعربية إلى كوكب المريخ، والحدث العلمي الأكبر في التاريخ العربي، وحازت الأغنية على تفاعل كبير خاصة بسبب كلماتها الحماسية والمؤثرة حول مسبار الأمل وتحقيق المستحيل من خلال العلم والعمل.

أيام على وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ

وتأتي أغنية كاظم الساهر بالتزامن مع اقتراب مهمة مسبار الأمل إلى الوصول إلى مدار كوكب المريخ، وبعد نحو 7 أشهر من إطلاق مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، يستعد المسبار للدخول إلى مدار الكوكب الأحمر في 9 فيراير 2021، وقطع مسبار الأمل ما يقارب 493.5 مليون كيلومتراً في الفضاء، ورصد خلال الرحلة العديد من البيانات العلمية والصور الجديدة للفضاء العميق بواسطة أجهزته العلمية.

ويذكر أن الفكرة الأولى لمشروع مسبار الأمل جاءت في الخلوة الحكومية التي عقدتها حكومة دولة الإمارات نهاية عام 2013 في جزيرة صير بني ياس، ضمن أفكار أخرى للاحتفال بطريقة مميزة باليوم الوطني الخمسين في 2021،حيث مر مشروع مسبار الأمل بالعديد من المحطات الحاسمة والهامة في مشوارها تصميمه وحتى انطلاقه نحو الفضاء الواسع بأيدي مجموعة من الشباب الإماراتي المبدع، وستكون المعلومات العلمية والأرقام الدقيقة التي سيقوم مسبار الأمل بجمعها دوت الخليج المرة الأولى التي تستطيع فيها دولة عربية بالوصول إليها.

كاظم الساهر يجهز لألبومه الجديد

وعلى الجانب الفني للفنان ظام الساهر، يجهز هذه الأيام ألبومه الغنائي الجديد والمقرر طرحه قريبًا، وذلك خلال تواجده في دبي، حيث انتشرت له عدة صور خلال تواجده في أحد الاستوديوهات وهو يقوم بتسجيل عدد من أغانيه، وتداول الجمهور الصور التي التقطت للنجم العراقي؛ خلال تواجده في الاستوديو بدبي، وظهر وهو يستعد لتسجيل عدد من أغاني الألبوم الجديد، في الشهور الأخيرة، وذلك قبل أن يفتتح أعماله الغنائية في 2021 بأغنية عن مسبار الأمل.