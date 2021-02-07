مها الصغير تكشف تأجيل عرض حوار نادر مع والداها الراحل بسبب "كلام الناس"!

مها الصغير الإعلامية المصرية وابنة خبير التجميل الراحل محمد الصغير كشفت عن حوار أجرته مع والدها منذ عامين لكنه لم يعرض خوفا من اعتقاد البعض بأن الحوار نوع من الدعاية للراحل من ابنته.

مها الصغير تكشف سبب تأجيل عرض حوارها مع والدها لعامين

مها الصغير نشرت عبر حسابها على "فيس بوك" مجموعة صور من اللقاء الذي اجرته مع والدها لبرنامج "It's Showtime - CBC" المعروض على قناة "cbc"، وكشفت مها الصغير أن هذا الحوار قد أجري منذ عامين لكن لم يتم عرضه وتأجل خوفا من ردود الفعل حوله وإتهام البعض بمساعدة والدها لها، وأكدت مها الصغير أن الحوار كان يتناول فكرة تحقيق الشباب لأحلامهم وكيفية بداية طريقهم فقالت: "أنا عملت الحوار ده مع ابويا محمد الصغير من سنتين و بعد ما عملنا اتكلمنا كلنا و قررنا نأجله او بالأصح قلنا بلاش علشان الميديا والناس، مش هنسلم واللي هيقول واسطه...إلخ، مع أن الحوار رسمي وعن العمل و الطموح و بناء الانسان والاتقان ومعاني تانيه كتيره، الكلام كان كله عن الشباب و ازاي يحققوا أحلامهم".

مها الصغير: "محمد الصغير علمني كل حاجة إلا أني اعمل ايه من بعده"

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مها الصغير أوضحت أن بعد رحيل والدها بعامين سوف يتم عرض الحوار لأول مرة الليلة في برنامج "It's Showtime - CBC"، وطالبت من متابعيها وأصدقائها متابعة الحوار الذي أكدت أنها تعلمت بسببه أشياء كثيرة من والدها لكنه لم يستطع أن يعلمها كيفية أن تعيش من بعده، فكتبت مها الصغير : "بعد سنتين رحل محمد الصغير، و قال لي كلام مهم اوي علمني كذا حاجة الا حاجة واحده بس..اعمل ايه من بعده، اتفرجوا عليه كلام من القلب و كلام مهم و ملهم كعادته"، وقد تفاعل العديد من زملاء وأصدقاء مها الصغير مع ما كتبته، وأكدوا على قيمة الراحل محمد الصغير وتأثير رحيله على العديد من محبيه.

مها الصغير تتذكر والدها الراحل محمد الصغير بصور عائلية

مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا لا تزال تعيش تحت تأثير صدمة رحيل والدها محمد الصغير حيث تنشر بشكل مستمر العديد من الصور والفيديوهات التي تجمعها به وأسرتها، حيث نشرت خلال الساعات الماضية عبر حسابها على "انستجرام" فيديو يحتوى على مجموعة صور مع والدها واحفاده، وعلقت عليه قائلة: "إلى أن نلتقي مجددا"، وقد علق العديد من النجوم على ما نشرته مها الصغير من بينهم الفنانة أصالة، وآيتن عامر، وهاجر الشرنوبي، كما حقق الفيديو أكثر من 68 ألف مشاهدة في الساعات الماضية.