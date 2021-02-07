أول تعليق لعارفة عبد الرسول بعد تطاولها على إحدى الصحفيات

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت الفنانة عارفة عبد الرسول، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، على أزمتها مع إحدى الصحفيات.
وقالت عارفة عبد الرسول خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عللى قناة "القاهرة والناس"/ "إن شاء الله لما أرجع للبيت هنشر اعتذار.. برغم أن المهاجمين تركوا الفعل وأمسكوا في رد الفعل".
وقالت عارفة عبد الرسول خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عللى قناة "القاهرة والناس"/ "إن شاء الله لما أرجع للبيت هنشر اعتذار.. برغم أن المهاجمين تركوا الفعل وأمسكوا في رد الفعل".
وعبرت عن دهشتها الشديدة إزاء استمرار الهجوم عليها قائلة: "أنا كتبت أنها أول أمرة أفعل فيها ذلك.. ولم أكن أبدا هكذا."
يذكر أن عارفة عبد الرسول تعرضت لهجوم كبير من قبل الصحفيين بعد تطاولها على إحدى الصحفيات باللفظ ووصفها بأنها "دمها تقيل"، وإغلاق الهاتف فى وجهها، ونشر الواقعة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.