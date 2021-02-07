مجدي أبو عميرة: نجاح مسلسل الإمام الطبري رشحني لإخراج المال والبنون

قال المخرج مجدى أبو عميرة إن ممدوح الليثى اسند له إخراج مسلسل الامام الطبرى وهو مسلسل دينى تاريخى وقال له إن المسلسل مهم جدا وله تكلفة إنتاجية عالية.

وأضاف أبو عميرة خلال حلول نجوم وابطال مسلسل المال و البنون ضيوفا على الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، ان نجاح مسلسل الطبرى هو الذي رشحه للمال والبنون، خاصة أنه كان يذاع مع رأفت الهجان لـ يحيى العلمى و ليالى الحلمى لـ إسماعيل عبد الحافظ .



وعقب عمرو الليثى أنه يذكر أن اللواء محمد الناظر مدير إدارة المرور ارسل رسالة شكر لممدوح الليثى وقتها لأنه وقت عرض المسلسل " المال والبنون" الشوارع كانت خالية بسبب متابعة المسلسل .



تدور قصة الجزء الثاني من مسلسل المال والبنون حول عودة يوسف عباس الضو الي ابنة سلامة فروالية "ثريا" ولكن يكتشف انها تزوجت من صديق عمره بناء علي طلب والدها و يحدث الصراع بينهم .



شارك في " المال والبنون" نخبة كبيرة من الفنانين من أبرزهم الفنان يوسف شعبان و حمدي غيث و احمد عبد العزيز وهادي الجيار والفنانة سلوي خطاب و رجاء حسين و فايزة كمال .