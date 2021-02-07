نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:
سلوى عثمان: ضربت دنيا عبد العزيز بجد في المال والبنون
قالت الفنانة سلوى عثمان إن أدوار الشخصيات بمسلسل "المال والبنون" كانت مكتوبة بحرفية كبيرة من السيناريست جلال عبد القوى.
منى زكي: ختان الإناث جريمة لا يقبلها عقل ولا دين
نشرت الفنانة منى زكى صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
رانيا يوسف: 200 مليون امرأة شوهت أعضائهن التناسلية
نشرت الفنانة رانيا يوسف صورا جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
لأول مرة .. محمد محسن وهبة مجدي يجتمعان في كليب أهلًا بيك
يحتفل محمد محسن بعيد الحب بطريقة مميزة هذا العام، عبر إطلاق أجدد أعماله الغنائية المصورة "أهلًا بيك"، بمشاركة هبة مجدي.
أحمد شاكر عبد اللطيف: أتمنى تقديم شخصية مبارك في عمل فني
قال أحمد شاكر عبد اللطيف أنه يستعد لمسلسل الاختيار الجزء الثاني في رمضان المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن .. سلوى عثمان: ضربت دنيا عبد العزيز بجد في المال والبنون..أحمد شاكر عبد اللطيف: أتمنى تقديم شخصية مبارك في عمل فني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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