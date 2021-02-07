أخبار الفن .. سلوى عثمان: ضربت دنيا عبد العزيز بجد في المال والبنون..أحمد شاكر عبد اللطيف: أتمنى تقديم شخصية مبارك في عمل فني

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

سلوى عثمان: ضربت دنيا عبد العزيز بجد في المال والبنون

قالت الفنانة سلوى عثمان إن أدوار الشخصيات بمسلسل "المال والبنون" كانت مكتوبة بحرفية كبيرة من السيناريست جلال عبد القوى.

منى زكي: ختان الإناث جريمة لا يقبلها عقل ولا دين

نشرت الفنانة منى زكى صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

رانيا يوسف: 200 مليون امرأة شوهت أعضائهن التناسلية

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورا جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

لأول مرة .. محمد محسن وهبة مجدي يجتمعان في كليب أهلًا بيك

يحتفل محمد محسن بعيد الحب بطريقة مميزة هذا العام، عبر إطلاق أجدد أعماله الغنائية المصورة "أهلًا بيك"، بمشاركة هبة مجدي.

أحمد شاكر عبد اللطيف: أتمنى تقديم شخصية مبارك في عمل فني

قال أحمد شاكر عبد اللطيف أنه يستعد لمسلسل الاختيار الجزء الثاني في رمضان المقبل.