أخبار السوشيال ميديا.. جماهير الأهلي تطالب الفريق بإنجاز تاريخي .. شوبير يدعم حازم إمام بعد إصابته بـ كورونا .. ورانيا يوسف تحارب ختان الإناث

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة لحازم إمام لاعب الزمالك السابق، ومحلل قنوات أون تايم سبورتس، بعد إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وأعلن الإعلامي سيف زاهر، إصابة حازم إمام بكورونا، مشيرا إلى أن نجم الزمالك السابق حالته الصحية جيدة.

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورا جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت فى الصور وهي تدعم حملة " لا لختان الاناث" وكتبت معلقة على الصور: "٢٠٠ مليون امرأة شوهت أعضائهن التناسلية عبر العالم".

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من خلال خاصية الاستورى.

وظهرت فى الصورة ترتدى بليزر أبيض فى جلسة تصوير لإحدى المجلات الشهيرة.

نشرت الفنانة منى زكى صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر فى الصور دعمها لحملة "لا لختان الإناث" وكتبت معلقة على الصور: "مفيش أم تقبل على بنتها حاجة تضرها، بس فيه أمهات لحد دلوقتي مش مدركين قد إيه جريمة بشعة زي ختان البنات بتيجي على كرامة وصحة وحياة بناتهم”.

دشن جمهور النادي الأهلي، هاشتاج باسم "إنجاز للتاريخ يا أهلي"، وذلك قبل ساعات من مواجهة بايرن ميونخ المقرر لها مساء غد الاثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل الأهلي بعد فوزه على الدحيل يوم الخميس الماضي إلى نصف النهائي، ليضرب موعدا مع بايرن ميونخ حامل لقب دوري أبطال أوروبا.