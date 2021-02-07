نادين نسيب نجيم تحتفل لليوم الثاني بعيد ميلادها مع أبنائها.. بالصور

نادين نسيب نجيم واصلت احتفالاتها بعيد ميلادها الـ37 لليوم الثاني، فبعد احتفالها المميز بهذه المناسبة مع أصدقائها في أجواء منزلية، عادت وكررت الاحتفال بعيد ميلادها مع ابنيها جوفاني وهافن.

نادين نجيم تكرر احتفالها بعيد ميلادها مع أبنائها

وشاركت الفنانة نادين نسيب نجيم الجمهور لحظات خاصة لها مع أبنائها جوفاني وهافن، من احتفال عيد ميلادها الـ37 في منزلها، ونشرت عدة صور لها مع أبنائها من احتفالهم المميز بها، واستعرضت قالب حلوى عيد الميلاد، وعبرت عن حبها الكبير لأبنائها في تعليقها على الصور وقالت:" حفل عيد ميلادي لليوم الثاني مع حبي اللانهائي والأبدي أولادي جوفاني وهافن"، ولاقت الصور تفاعل كبير من المتابعين وزملائها النجوم بسبب الأجواء العائلية البسيطة والمميزة في حفل عيد ميلادها.

نادين نجيم تحتفل بعيد ميلادها الـ37

وكانت نادين نجيم قد بدأت احتفالها بعيد ميلادها مبكراً مع مجموعة من أصدقائها، ونشرت صور لها وهي تحتفل بيوم ميلادها وتقف بجوار قالب الحلوى الخاص بها، ووجهت الشكر لصديقتها على مفاجئتها، رغم أنها ستقضي يوم ميلادها مع أطفالها في الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا في لبنان، وعلقت نادين نجيم على الصور قائلة: "إنه يوم ميلادي، إنه يوم ميلادي.. سأمضي الوقت مع أطفالي في الحجر الصحي.. شكراً ناتو لمفاجأة ما قبل يوم ميلادي"، وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع صور نادين وصديقتها، وهنأوها بعيد ميلادها وتمنوا لها عامًا جديدًا سعيدًا.

وتلقت نادين نجيم عدة رسائل تهنئة من أصدقائها وزملائها في الوسط الفني بمناسبة عيد ميلادها وأبرزهم الفنانة منى زكي التي كتبت لها: "كل سنة وأنت طيبة يا جميلة"، فيما كتبت لها رضوى الشربيني: "كل سنة وربنا محبب فيكي خلقه ويديم عليكي نعمة الصحة وراحة البال يا حبيبتي"، إضافة إلى تهاني النجوم صفاء سلطان وبلقيس وداليدا عياش وغيرهم من النجوم.

لحظات عائلية خاصة لنادين نجيم في 2021

وشاركت الفنانة نادين نجيم الجمهور في الفترة الأخيرة عدة لحظات عائلية لها مع أبنائها، وذلك بسبب تواجدها في المنزل في الفترة الأخيرة لعدم ارتباطاتها الفنية وبسبب الحجر الصحي، ومن اللحظات التي شاركت الجمهور بها طريقتها في التعامل مع أبنائها في دروسهم من المنزل وعبرت عن معاناتها بسبب التعليم عن بعد في عدة فيديوهات طريفة على انستقرام.