فيديو التفاصيل الأولى لمفاجأة إليسا مع "أنغامي".. ليست أغنية جديدة!

إليسا شوقت الجمهور مؤخراً لعملها الفني الجديد مع تطبيق "أنغامي"، والذي يعتبر العمل الأول لها في 2021، والأول بعد انتهاء تعاقدها مع شركة "روتانا".

هل تقدم إليسا برنامج جديد على "أنغامي"؟

ونشرت الفنانة إليسا أمس أول برومو تشويقي لعملها الجديد مع تطبيق "أنغامي"، والذي كشف عن ملامح المفاجأة التي تحضرها مع التطبيق، ودارت التكهنات حول تحضير إليسا لعمل فني وليس أغنية جديدة مع أنغامي، بعد نشر صورة للبوستر والبرومو الذي يوحي بانه برنامج إذاعي أو شيء خاص حول تاريخ إليسا الغنائي وعلاقتها بتطبيق أنغامي.

التفاصيل الأولى لمفاجأة إليسا الجديدة مع أنغامي

وظهرت إليسا في البوستر التشويقي وخلفها عدة أجهزة ميكروفون، وهو ما جعل الجمهور يتكهن بأنها ستخوض تجربة الإذاعة لأول مرة، خاصة أن البرومو التشويقي لم يكشف عن عمل غنائي مع أنغامي، وكشفت مصادر أن إليسا تحضر لـ"بودكاست" خاص بها على تطبيق أنغامي، ولكنها تتكتم على محتواه حتى الآن، وتخوض تلك التجربة لأول مرة في مسيرتها، بعد فترة تعاون ناجحة مع التطبيق في بث أغانيها السابقة.

وشوقت الفنانة إليسا الجمهور لتعاونها الجديد مع "أنغامي"، وقالت إنه سيطرح قريباً وأقرب مما يتخيله الجمهور، في حين اكتفى تطبيق أنغامي بنشر البرومو والتعليق عليه:"قرب الموعد.. حصرياً على أنغامي"، وأعلنت إليسا عن عودة تعاونها مع أنغامي منذ أيام، وهو ما جعل الجمهور يتكهن باستعدادها لطرح أغاني جديدة بعد انتهاء فترة تعاونها مع "روتانا".

إليسا في 2021

ولم تطرح الفنانة إليسا أعمالاً جديدة منذ ألبومها الأخير "صاحبة رأي" الصيف الماضي، والذي حقق نجاح وجدل كبير وقت طرحه مع شركة "روتانا"، خاصة إنه الألبوم الذي تزامن مع احتفالها بمرور 20 عام على مسيرتها الفنية، وشهد احتفالات خاصة منها ونسخة ذهبية منه، بالإضافة إلى أنه الألبوم الأخير لها مع شركة "روتانا" بعد سنوات طويلة من التعاون بينهما، ولم تكشف إليسا من وقتها عن وجهتها الانتاجية الجديدة، وأشارت في وقت سابق إنها تخطط للإنتاج لنفسها في الفترة المقبلة.