كليب مصباح علاء الدين لمحمد رمضان يقترب من 10 ملايين مشاهدة

من جهة أخرى، يواصل محمد رمضان تصوير مشاهده في مسلسله الجديد " موسى" الذي يشارك من خلاله في المارثون الرمضاني 2021.

مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.