هانى شاكر يحيي حفل عيد الحب بدار الأوبرا.. 14 فبراير

يستعد الفنان هانى شاكر، لإحياء حفل غنائي بمناسبة عيد الحب يوم الأحد الموافق 14 فبراير الجارى في تمام الساعة الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

من ناجية أخرى، طرح أمير الغناء العربى هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، مؤخرا كليب أغنيته الجديدة "كيف بتنسى" عبر قناته الرسمية عبر يوتيوب، وأداها باللهجة اللبنانية، وهى من كلمات نادين الأسعد، وألحان وليد وتوفيق، توزيع باسم منير، وإخراج هنا حافظ.