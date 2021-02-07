أنت معلم لـ سعد لمجرد تقترب من المليار مشاهدة

دشن النجم المغربى سعد لمجرد الأيام الماضية حملة المليار مشاهدة من أجل وصول أغنيته "أنت معلم" التي طرحها في 2 مايو 2015 إلى مليار مشاهدة على يوتيوب، وبالفعل تقترب الأغنية من هذا الرقم على يوتيوب.
"أنت معلم وإحنا منك نتعلم.. نسكت وأنت موجود ما نرضى نتكلم".. كلمات تغنى بها الفنان سعد لمجرد ذو الأصول المغربية، وعرف طريق الشهر من أقصر أبوابها، فقد ذاع صيته وانطلق بسرعة كبيرة ليس في بلدته فقط بل في جميع أرجاء الوطن العربي.
نال سعد لمجرد، شهرته في العالم العربي بعد إصداره فيديو كليب أغنيته "مال حبيبي مالو" في العام 2013، ولكنها ليست ببدايته الفنية، حيث بدأ مشواره الفني بإصداره عدة أغنيات منفردة منذ عام 2009، وكان والد سعد لمجرد يعمل بالفن أيضًا، حيث كان أحد مطربي المغرب وشهرته "البشير عبده".
ولكن الانطلاقة الحقيقية لسعد لمجرد في الوطن العربي بعد إصداره أغنية "إنت معلم" التي حققت نجاحًا منقطع النظير، وسجلت نسب مشاهدة خيالية بموقع "يوتيوب"، وذلك يرجع بحد كبير إلى تصوير الفيديو كليب الخاص بهذه الأغنية الذي أتى بشكل مبهج ومفعم بالألوان الجاذبة للأنظار، ولكن كان هناك عامل رئيسي في تصوير هذا الكليب وهو وصول سعد المجرد لقلب الصحراء حيث منطقة التصوير بواسطة سيارته وهو يستعرض قدراتها على السير في الطرق الصحراوية والوعرة.
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