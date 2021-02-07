في عيد ميلادها.. تعرف على عمر الفنانة التونسية عائشة بن أحمد

يحل اليوم الأحد 7 فبراير، عيد ميلاد الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، الـ 38.

قدمت عائشة بن أحمد العديد من الأعمال الفنية كان من بينها: فيلم أوغسطينوس ابن دموعها للمخرج الراحل سمير سيف، والخلية، وزيزو، وعزيز روحو، وغيرها من الأفلام.

كما شاركت عائشة بن أحمد في كل من مسلسل شهادة ميلاد، ونسر الصعيد، والسهام المارقة، وأبواب الشك، وأبو جبل، وألف ليلة وليلة، وغيرها.