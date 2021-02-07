في ذكرى ميلاد صفا الجميل.. تعرف على دور الموسيقار عبد الوهاب في حياته

تحل اليوم الأحد الموافق 7 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان صفا الجميل، الذي قدم للفن أعمالا فنية رسخت في عقول المشاهد، رغم إعاقته.
اكتشف الموسيقار محمد عبد الوهاب، الفنان صفا الجميل وقدمه في فيلم "دموع الحب" عام 1935، وكان يعتبره تميمة نجاح وكان يتفاءل به في نجاح كل أعماله، وقد روي أنه ذات مرة تعثر في تسجيل أغنية بعينها، وتعثر في تسجيلها وأعادها أكثر من مرة، ولم يرض عن أي من هذه التسجيلات، ولكنه عندما اتصل بـ"صفا" وحضر إلى الأستوديو، أصبح كل شيء على ما يرام.
الراحل عبد الوهاب قرر أن يشاركه صفا مرة أخرى في فيلم "يحيا الحب" مع الفنانة ليلى مراد، ثم توالت أعماله فشارك الفنانة فاطمة رشدي والفنان حسين صدقي فيلم "العزيمة".
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