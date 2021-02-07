غلطة وندمان عليها.. شاهد أحدث ظهور للشرنوبى عبر إنستجرام

نشر الفنان محمد الشرنوبي ، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر فى الصورة من تصوير مسلسل لؤلؤ برفقة مى عمر.

وكتب معلقا:"غلطة و ندمان عليها".

وعلى جانب آخر، يحيى الفنان محمد الشرنوبي حفلا غنائيا من المقرر أن يقام على مسرح الزمالك يوم 12 فبراير الحالي بمناسبة عيد الحب.

ويشدو الشرنوبي بعدد من الأغاني التي تنال إعجاب الجمهور ولعل من أبرزها عادى وبراحتك وزى العادة وقلبي ارتاح.

يشار إلى أنه عرض للفنان محمد الشرنوبي منذ ايام قليلة مسلسل لؤلؤ والذى شارك في بطولته مع كل من مي عمر وأحمد زاهر ونجلاء بدر وتأليف محمد مهران واخراج محمد عبد السلام.