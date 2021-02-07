دراما 2021 تعيد نجوم إلى الشاشة بعد غياب سنوات.. أبرزهم إلهام شاهين ومصطفى قمر

يبدو أن موسم دراما 2021 سيشهد مفاجآت كبيرة على عدة أصعدة، بجانب الثنائيات الفنية المنتظرة في رمضان المقبل، يشهد أيضاً الموسم عودة عدد من النجوم بعد غياب طويل وأبرزهم إلهام شاهين ومصطفى قمر ويوسف شعبان وطارق لطفي وغيرهم.

إلهام شاهين تعود للدراما بعد غياب سنوات

وأعلنت الفنانة إلهام شاهين عودتها للدراما في موسم 2021، بمسلسل جديد بعنوان "حتة مني"، والذي بدأت تصوير أولى مشاهدة أمس، ويعتبر عودتها إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب ما يقارب 5 سنوات، بعدما شاركت في تقديم الجزء السادس من مسلسل "ليالي الحلمية"، ويعتبر المسلسل البطولة المنفردة لها في الدراما بعد مسلسل "نظرية الجوافة" في 2013، وتدور قصة مسلسلها الجديد في 6 حكايات منفصلة في كل 5 حلقات، ومن المحتمل أن تعرض خارج موسم رمضان 2021.

مصطفى قمر يعود للشاشة بعد غياب 10 سنوات

ويعود أيضاً الفنان مصطفى قمر إلى الشاشة بعد غياب طويل، وأعلن منذ فترة عن عمله الدرامي الجديد "فارس بلا جواز"، وذلك بعد آخر أعماله في مسلسل "منتهى العشق" عام 2010، ومن المقرر ان يقدم مصطفى قمر في المسلسل الجديد قصة كوميدية مع مجموعة من النجوم الشباب مثل محمد ثروت وطارق الإبياري بالإضافة إلى طارق عبد العزيز وسليمان عيد وعدد من ضيوف الشرف، ومن المتوقع ان يعرض في موسم رمضان المقبل.

يوسف شعبان يعود مع مصطفى شعبان وعمرو سعد

ومن مفاجآت موسم 2021، عودة الفنان القدير يوسف شعبان أيضاً إلى الشاشة بعد فترة من الغياب، وتعاقد مؤخراً على مسلسل "عش الدبابير" مع مصطفى شعبان وعمرو سعد، ليعود بعد غياب ما يقارب 6 سنوات، بعد مسلسل "أوراق التوت"، وبعد فترة من التكهنات حول حالته الصحية وكذلك حول نيته اعتزال الفن، ليحسم الجدل حول هذه التكهنات بعودته الفنية في رمضان المقبل.

ويشهد أيضاً موسم رمضان المقبل عودة عدد من النجوم بعد غياب سنوات قليلة عن الشاشة، وأبرزهم الفنانة هند صبري والتي تعود في مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز، بعد آخر مسلسلاتها في 2017 "حلاوة الدنيا"، وكذلك الفنان طارق لطفي والذي يقدم مسلسل "القاهرة كابول"، بعد آخر مسلسلاته في 2017 "بين عالمين".