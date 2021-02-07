كليب يجمع محمد محسن وهبة مجدي فى عيد الحب

يحتفل الفنان محمد محسن بعيد الحب بطريقة مميزة هذا العام، وذلك من خلال إطلاق أحدث أعماله الغنائية "أهلا بيك"، بمشاركة زوجته الفنانة هبة مجدي، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

وانشغل محمد محسن في تصوير الكليب خلال الشهر الماضي أثناء تواجدهما في لبنان والتي تخرجه بتول عرفة، ويعد أول كليب غنائي يجمعه مع زوجته الفنانة هبة مجدي، حيث تقوم هبة ببطولة الكليب نفسه وتلعب دور "الموديل"، والمقرر ظهوره للنور رسميا تزامنًا مع احتفالات عيد الحب منتصف فبراير الجاري.

كما تعد أغنية "أهلاً بيك" أولى بشائر مشروع محسن الغنائي الجديد، الذي ينوي طرح أغانيه فرادى خلال هذا العام، ويتغنى عبر العمل الجديد بكلمات الشاعرة نور عبد الله وألحان محمد النادي وتوزيع يحيي يوسف، وهم نفس فريق العمل الذي اجتمع من قبل في أغنية "في قلبي مكان"، التي نالت نصيب الأسد من النجاح الجماهيري، واعتبرت واحدة من أشهر أغنيات محمد محسن.

وتعقب الأغنية الجديدة أصداء ردود الفعل الإيجابية الموسعة التي لاحقت آخر أعمال محسن "اسلمي يا مصر"، والتي أعاد خلالها تقديم النشيد الوطني المصري القديم على طريقته الخاصة عبر فيديو كليب مصور.

محمد محسن مطرب وملحن وممثل، في حصيلة مشواره الغنائي ألبومين من أغانيه الخاصة، أولاهما "اللف في شوارعك" ومن بعده ألبوم "حبايب زمان"، ومن أشهر أغنياته "من زمان جدًا" و"حضنك حياة" و"تجربة الوحدة"، ووضع بصمته في عالم الدراما والمسرح بعدة أعمال، من بينها مسلسل "زي الورد"، ومسرحية "ليلة من ألف ليلة" بمشاركة الفنان القدير يحيى الفخراني والفنانة هبة مجدي.