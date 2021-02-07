نيقولا معوض بطل ”على الحلوة والمرة”

يستعد النجم نيقولا معوض لتصوير دوره في المسلسل "على الحلوة والمرة" خلال الفترة المقبلة. ويشاركه البطولة دانا مارديني وباميلا الكيك وجو طراد، وكارمن لبس وسلمى المصري ومحمد خير الجراح.

المسلسل من 60 حلقة ومن إنتاج mbc ومن المقرر عرضه في موسم خريف 2021

تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي كوميدي حول ريان الذي يصل إلى لبنان بعد خمس سنوات عاشها في لندن لكي يتزوج، ولكن تظهر مفاجأة من الماضي تعكر صفو هذا الزواج كثيرا."

نيقولا عاد مؤخرا من استراليا بعد الانتهاء من تصوير دوره في فيلم أمريكي للمخرج الكبير لجورج ميلر، الحائز على أوسكار، والذي قدم الكثير من الأفلام المهمة مثل Mad Max وThe Witches of Eastwick وHappy Feet." وهو الممثل العربي الوحيد المشارك في الفيلم ومن المقرر عرضه إما في نهاية العام أو بداية العام القادم،

يذكر أن نيقولا شارك مؤخرا في بطولة مسلسل “خيط حرير” أمام النجمة مي عزالدين من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر