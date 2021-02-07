مينا مسعود: عاوز أرفع اسم مصر والعالم كله يشوف جمالها

قال الفنان العالمى مينا مسعود، بنجهز لفيلم "في عز الضهر" وهو هايكون فيلم أكشن ودراما وفى شوية كوميدى واللى هايقوم بالدور ده الفنان محمود حجازى، وأنا كان نفسى من صغرى إنى أرجع مصر، وأعمل فيلم مصري، وكل حاجة بتيجى في وقتها، وأنا فرحان جدا إنى اشتغلت مع فريق عمل الفيلم ده.
وأضاف النجم مينا مسعود، خلال لقائه مع الإعلامية دينا حويدق في برنامج "its show time"، المذاع على قناة Cbc، اللى شدنى في فيلم "في عز الضهر"، حكاية حمزة وهو شخص مختلف شوية وشخصيتى قريبة شوية لان هو مش من مصر وراح عاش بره زيى، ولكن أنا بحاول أشتغل على اللغة العربى أكتر وبسحنها، وحاليا بقيت أحسن من السنة اللى فاتت، وإن شاء الله الناس هتحس بالفرق.
وعن الفرق والاختلاف بين الأفلام في مصر وأمريكا، قال مينا مسعود مداعبا: هنا ماشيين بالحب لكن بره لا، لا هو فعلا الفرق إن الاستوديوهات بره ضخمة جدا، ولكن هنا بحس ان في ناس زيى ومعايا في العمل.
وعن الكتاب الذى كتبه لوصفات أكل مفيدة ونباتية، قال مينا مسعود: أنا بقيت نباتى من حوالى 6 سنين وبطلت أكل اللحمة، عشان كمان في أمريكا اللحمة بتتصنع مش بنجيبها من جزار زى مصر، وأنا كتبت الكتاب وحطيت حتى فيه أكلات مصرية زى البسبوسة والمحشى والكشرى، لأنى عاوز أورى لكل الناس مصر وجمالها، وأنا كمصرى عاوز أرفع اسم مصر قدام العالم كله.
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