”أنت معلم” لـ سعد لمجرد تقترب من المليار مشاهدة

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الأحد، 7 فبراير 2021 11:30 صـ
دشن النجم المغربى سعد لمجرد، الأيام الماضية حملة المليار مشاهدة من أجل وصول أغنيته "أنت معلم" التي طرحها في 2 مايو 2015 إلى مليار مشاهدة على اليوتيوب، وبالفعل ما زالت حملة المليار مشاهدة مستمرة عبر وسائل السوشيال ميديا لمصلحة الأغنية "أنت معلم" وتقترب بالفعل إلى الرقم على اليوتيوب. من ناحية أخرى تجاوزت أغنية "عدي الكلام" للنجم المغربي سعد لمجرد 125مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، منذ طرحها شهر يوليو الماضى، وهى من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى، توزيع توما، وعبر الشاعر أمير طعيمة عن سعادته بالنجاح الكبير للأغنية، مؤكدًا أن سعد لمجرد فنان موهوب وذكي، وكتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "سعد لمجرد عدي الكلام فنان ذكي ومختلف وموهبة خاصة وسعيد أن أول أغنية مصرية له من كلماتي.. شكرًا لأصدقائي المبدعين اللي دائما عند حسن ظني بيهم". من ناحية أخري كان ظهر النجم سعد لمجرد في فيديو جديد من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام أثناء ممارسته رياضة الجولف، حيث ظهر في الفيديو وهو يلعب تلك الرياضة المفضلة له، ويضرب الكرة أكثر من مرة، فيما علق على الفيديو بكتابة : "ذكريات استثنائية"."أنت معلم" سعد لمجرد تقترب المليار مشاهدة ⇧
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