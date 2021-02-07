ونشرت هازال كايا المعروفة في الوطن العربي بـ "نهال" التركية برفقة على اتاي وعلقت قائلة: "واحدة من الصور التي التقطتها في اول اجازة لنا سويا .. هنا لدينا الكثير من الذكريات التي نسينا ان نسجلها بالصور".
وأضافت هازال كايا: "انا احبك كثيرا وسعيدة اننا تزوجنا".
تعد هازال كايا من الفنانات التركيات المثيرات للجدل بسبب آرائها الجريئة سواء في السياسية او الحياة وصورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحققت هازال كايا شهرة واسعة في الوطن العربي من خلال دور "نهال" في مسلسل "العشق الممنوع"، ومسلسل "اسميتها فريحة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجمة العشق الممنوع تحتفل بعيد زواجها الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.