أمينة خليل: أواظب على الصلاة واليونان بلدي المفضل للسفر

وأكدت أمينة خليل أنها دائما تلجأ إلى الصلاة عندما تشعر بالضيق قائلة: "أصلي الله هو الوحيد الذي يستطيع أن يهدأ قلبي وأن يمنحني القوة لأقوم من جديد"، كما كشفت أن اليونان هي بلدها المفضل.
وعن أكلتها المفضلة، لفتت أمينة خليل إلى أنها تحب المكرونة السباجتي كثيرًا، خاصة بالجبنة الموتزاريلا.
وردا على سؤال عن شخصية ديزني المفضلة التي تحب أن تجسدها، قالت إنها تفضل شخصية Mulan.
يذكر أن أمينة خليل شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم "توأم روحي" والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه بعد أزمة فيروس كورونا في السينمات بعدما تم تأجيله.
فيلم "توأم روحي" تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، ورجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.
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