حل المخرج مجدي الهواري ضيفا على موقع دوت الخليج من أجل تكريمه عن نجاح مسرحية علاء الدين.
وقال مجدي الهواري: "خوضت تجارب في السينما والتليفزيون والمسرح وأنا حريص على التنوع الفني دائما.. أما مسرح كايرو شو هو عبارة عن شركاء النجاح وهم أسماء كبيرة ومهمة في جميع المجالات الفنية".
وتابع مجدي الهواري: "كايرو شو حقق نجاحا فنيا وتجاريا وكان لا بد من تحقيق التوازن في هذه المسألة وكان الهدف أن نقدم عملا فنيا يكون على مستوى ثقة الجمهور".
وأضاف: "كان هدفنا عودة الجمهور إلى المسرح وكان كايرو شو مخاطرة بشكل كبير ونحن لم نقلد مسارح Broadway العالمية، بل استوحينا كايرو شو من المسارح المصرية القديمة مثل تياترو مصر والتي كانت تقدم العروض الحية والاستعراضية من حيث الديكور ليشعر المشاهد بالنوستالجيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجدي الهواري لـ دوت الخليج: "كايرو شو" كان مخاطرة.. واستوحينا الديكورات من تياترو مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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