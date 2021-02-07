هاني عادل ينضم لقائمة أبطال مسلسل "شقة 6"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان هاني عادل على المشاركة في مسلسل "شقة 6" الذي من المُقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

مسلسل "شقة 6" ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والتشويق، داخل إحدى العمارات التي تحمل رقم 6، وتقيم فيها روبي مع جيرانها، ويتفاجئ جميع السكان بأجواء مرعبة تحدث في هذه الشقة، وبعد ذلك تبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التي يعيشها الجيران.

مسلسل "شقة 6" بطولة شريف سلامة، روبي، أحمد بدير، محمود البزاوي، صلاح عبدالله، حمزة العيلي، رحاب الجمل، هيا فياض، ملك قورة، تأليف رفيق القاضي محمود وحيد، سعاد القاضي، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان هاني عادل الدرامية مسلسل "ليه لأ"، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، بطولة أمينة خليل، عمر السعيد، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هالة صدقي، عمر السعيد، ناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.