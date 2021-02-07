بإطلالة كاجوال..منة فضالي تأسر قلوب مُحبيها في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة منة فضالي على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت منة فضالي مجموعة صور جديدة لها، ظهرت فيها وهي مُرتدية تي شيرت باللون الأحمر وبنطال باللون الأسود وحذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها مُنسدلاً على، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً، وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها.

وعلقت على الصور قائلة :"تذكر جيدًا أنك ستعيش مرة واحدة فقط".

وفي سياق آخر، يُعرض للفنانة منة فضالي حاليًا عبر قناة "النهار" مسلسل "سكن البنات"، وهو بطولة وفاء عامر، منذر ريحانة، هاجر الشرنوبي، محمد نجاتي، دينا، أحمد جمال سعيد، وهو من تأليف أحمد صبحي، إخراج محمد النقلي.