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انطلاق عرض مسلسل "في يوم وليلة" لـ أحمد رزق في هذا الموعد

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القاهرة - محمد ابراهيم - ينطلق عرض مسلسل "في يوم وليلة" للفنان أحمد رزق يوم 20 فبراير على قناة "ON"، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.

وكان الفنان أحمد رزق قد أعلن عن موعد عرض المسلسل، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر صورة البوستر الرسمي للمسلسل، وعلق عليه قائلاً :"إن شاء الله 20 فبراير على ON يارب يعجبكم".

مسلسل "في يوم وليلة"، بطولة أحمد رزق، آيتن عامر، داليا مصطفى، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، عابد عناني، محمد مهران، ميرنا نور الدين، حسني شتا، مؤمن نور، محمد جمعة، ولاء الشريف، وينتمي المسلسل لأعمال الإثارة والتشويق، حول جريمة قتل تحدث في الحلقات الأولى من العمل، وتكون هي المحور الرئيسي للأحداث.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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