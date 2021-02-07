شاهد.. رقص جوهرة وحسن شاكوش علي لغبطيطة

نشرت الراقصة الاستعراضية جوهرة مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وظهرت جوهرة في مقطع الفيديو وهي ترقص برفقة حسن شاكوك علي نغمات أغنية «لغبطيطة» .
ظهرت «جوهرة»، بإطلالة كاجوال بسيطة، إذ ارتدت بنطلون جينز، و«هاف ستوميك» أسود بأكمام، و«بوت»، وتفاعلت مع نغمات الأغنية بصحبة «شاكوش.
يذكر أن شاركت جوهرة في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.
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