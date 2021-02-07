فى ذكرى وفاته.. معلومات عن نور الدمرداش

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان والمخرج القدير نور الدمرداش، الذي رحل عن عالمنا فى 7 فبراير عام 1994 عن عمر ناهز 68 عاما.

وفى السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عنه:

1- من مواليد مدينة طنطا.

2- حصل على بكالوريوس التجارة عام 1955 ثم بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1956.

3- بدأ مشواره الفنى فى المسرح ثم السينما، ثم اقتحم عالم التليفزيون ليحدث طفرة فى مجال إخراج المسلسلات.

4- شارك كممثل فى عدد من الأعمال أبرزها فيلم صغيرة على الحب.

5- من أبرز أعماله التليفزيونية أنف وثلاث عيون، السقوط في بئر سبع، فتى الأندلس، الدوامة، البركان، وغيرها من الأعمال.

6 - تزوج من الفنانة كريمة مختار وأنجب منها ثلاثة أبناء منهم المذيع معتز الدمرداش.