فى ذكرى وفاته.. معلومات عن نور الدمرداش

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان والمخرج القدير نور الدمرداش، الذي رحل عن عالمنا فى 7 فبراير عام 1994 عن عمر ناهز 68 عاما.
وفى السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عنه:
1- من مواليد مدينة طنطا.
2- حصل على بكالوريوس التجارة عام 1955 ثم بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1956.
3- بدأ مشواره الفنى فى المسرح ثم السينما، ثم اقتحم عالم التليفزيون ليحدث طفرة فى مجال إخراج المسلسلات.
4- شارك كممثل فى عدد من الأعمال أبرزها فيلم صغيرة على الحب.
5- من أبرز أعماله التليفزيونية أنف وثلاث عيون، السقوط في بئر سبع، فتى الأندلس، الدوامة، البركان، وغيرها من الأعمال.
6 - تزوج من الفنانة كريمة مختار وأنجب منها ثلاثة أبناء منهم المذيع معتز الدمرداش.
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