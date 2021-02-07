بسبب إصابة جينفير لورانس.. وقف تصوير فيلم Don't call up

قرر صناع فيلم Don’t look up وقف عملية التصوير بعد إصابة النجمة العالمية جينفير لورانس إثر انفجار زجاجي خلال التصوير حيث اصيبت بسبب شظايا الزجاج.

وظهرت جنيفير لورانس وهي ساقطة على الأرض من خلال الصور التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية بسبب انفجار زجاج واصابتها في عينيها.

وقالت الصحيفة البريطانية إن التصوير مستمر إلى منتصف شهر فبراير الجاري في بوستون، حيث يشارك أيضا في بطولة الفيلم ميريل ستريب، واريانا غراندي، وروب مورجان.

وتدور أحداث الفيلم حول امرأة شابة تتغلب على ماضيها المؤلم، حيث تصبح من بين العديد من الشهود الذين يرون رجلًا يتعرض لاعتداء قاتل ولا يتدخلون، يجدون أنفسهم مستهدفين من قبل شخص ما، أو شيء ما، للانتقام.