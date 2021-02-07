نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة صبري فواز بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان صبري فواز عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب صبري فواز، منشورًا قال فيه:"زود عندك يا بني كورونا واتكرونا، الحمد لله على كل شئ".

وفي سياق آخر، يشارك الفنان صبري فواز في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "موسى"، وهو بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.

والجدير بالذكر أن صبري فواز يشارك حاليًا في فيلم "أهل الكهف"، وهو بطولة محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، ريم مصطفى، خالد النبوي، محمد ممدوح، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، محمد فراج، بسنت شوقي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، جميل برسوم، أحمد لوكسر، أحمد الشربيني.