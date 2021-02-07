نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. انطلاق أولى حلقات الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح" عبر "Mbc4" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ الليلة قناة "mbc 4"، بعرض أولى حلقات الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

وخلال الجزء الثاني يستكمل المسلسل أحداثه بعد إنجاب فرح طفلها الأول بسبب حقن مجهري خاطئ، ويكشف لنا الأسرار التي تقع خلف الفندق الذي يديره شادي هدان، خاصة بعد محاولات طارق للإيقاع به بسبب زواجه بخطيبته السابقة، وأيضًا اتضاح أن الحمض التلقيحي لم يكن خاص بـشادي.

مسلسل"الآنسة فرح" من إخراج وائل فرج، تأليف محمود عزت وعمرو مدحت، وبطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، تامر فرج، مريم الخشت، هبة عبد العزيز، وجيلان علاء، عارفة عبد الرسول، وكوكبة مميزة من النجوم .