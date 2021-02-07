نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بجوائز قدرها 100 ألف ريال سعودي.. قناة اقرأ تطلق المسابقة العالمية "مداح الرسول" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تطلق قناة اقرأ اليوم المسابقة العالمية "مداح الرسول" صلى الله عليه وسلم، في برنامج يعد الأضخم في هذا المجال.

وتتيح قناة اقرأ المشاركة في المسابقة من جميع أنحاء العالم بإرسال المشاركات عبر تطبيق "الواتساب" باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، مع إتاحة الاطلاع على شروط المسابقة من خلال الموقع الرسمي للقناة.

خصصت القناة مبلغ 100 ألف ريال سعودي مقسمة إلى 3 جوائز، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 50 ألف ريال، والفائز بالمركز الثاني 30 ألف ريال، ويحصل الفائز بالمركز الثالث على 20 ألف ريال سعودي.

ومن المقرر أن تخضع جميع المشاركات إلى تقييم وفرز مبدئي من خلال لجنة فنية لاختيار أفضل الأصوات المؤهلة لدخول المسابقة، حيث سيتم اختيار 10 متسابقين من مختلف دول العالم التنافس في كل حلقة، من خلال عرض مشاركاتهم على لجنة التحكيم المتخصصة في الاستوديو، واختيار من يتأهل منهم للمشاركة في التصفيات النهائية.

ومن المتوقع أن تكشف المسابقة عن الكثير من المواهب في مصر والعالم العربي والإسلامي التي ستتنافس سعيا لنيل لقب "مداح الرسول".