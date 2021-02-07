27 مليون مشاهدة لفيلم ”The White Tiger” في شهر

أعلنت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا جوناس، أن فيلمها الأخير "The White Tiger" حقق 27 مليون مشاهدة منذ طرحه على منصة "نتفليكس" قبل شهر. وكتبت شوبرا عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "إنه لأمر مؤثر للغاية بالنسبة لي أن أرى اكتشاف وقبول هذه القصة الرائعة. احتضان الجماهير في جميع أنحاء العالم أمر مذهل". ووصل الفيلم للمركز الأولي في قائمة أفضل 10 أفلام على نتفليكس في 64 دولة حول العالم. كما وصل "The White Tiger" إلى القوائم الطويلة لـ7 فئات بجوائز الأكاديمية البريطانية لعلوم السينما والتلفزيون "بافتا"، والمقرر إعلان ترشيحاتها في 9 مارس المقبل. يتناول العمل الرحلة الملحمية لسائق هندي فقير يحاول استخدام ذكائه ومكره للتحرر من العبودية لأسياده الأغنياء والارتقاء إلى القمة. ومن ﺇﺧﺮاﺝ رامين باهران.

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