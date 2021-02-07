أوس أوس ينتحل شخصية أمير كرارة في "سهرانين"

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" والفنان محمد أسامة "أوس أوس" ضيفين على برنامج "سهرانين" في موسمه الرابع، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON.

شهد اللقاء بداية مختلفة عن الحلقات السابقة، إذ ظهر أوس أوس بمفرده وقدم نفسه للجمهور باعتباره "أمير كرارة"، ورحب بعبد الرحمن ضيف الحلقة، ليشهد اللقاء حوارا طريفها بينهما، إذ أعرب أوس أوس عن انشغاله بأعمال الأكشن في السنوات الأخيرة، وتصويره حاليا لمسلسل "نسل الأغراب" -باعتباره كرارة- ليرد عليه توتا قائلا: "وشك مرهق أعوذ بالله كده"، فيجيبه: "اه من الأكشن أنا طالع عيني أكشن السنين اللي فاتت".

من جانبه، دخل أمير كرارة للاستوديو باعتباره أوس أوس، ليرحب بالجمهور قائلا: "أنا أسف والله يا جماعة النهاردة قالوا لي إنهم جايبين السقا وكريم عبد العزيز فجأة لقيت حاجات كده أنا مش عارف دول إيه".

https://fb.watch/3uQcMMdh19/

وكشف "عبد الرحمن" خلال الحلقة عن مدى حبه لألعاب الأطفال، لافتا إلى أنه على خلاف مستمر مع أولاده "سفيان وليلى"، بسبب طمعهم في ألعابه، قائلا: "أنا جايبلهم ألعاب كتير جدا، وجايب ألعاب لنفسي وحاطتها في درج بتاعي، هما بقى طمعانين في ألعابي وعينهم عله.

يذكر أن الموسم الرابع من البرنامج، بدأ يوم السبت 23 يناير الماضي، ويستضيف "كرارة" خلال الموسم مجموعة كبيرة النجوم، في مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد أسامة "أوس أوس" وخالد الصاوي ومحمد الشرنوبي.

برنامج "سهرانين" يقدمه الفنان أمير كرارة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً على قناة ON.