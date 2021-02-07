تاريخ في عالم الفن.. شريف منير يستعيد ذكرياته مع عزت العلايلي

نعى الفنان شريف منير، الفنان عزت العلايلي الذي توفي الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاما، ونشرت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لها مع الفنان الراحل.

وعلق شريف منير، على صورته مع عزت العلايلي:" الله يرحمك يا أستاذ . تاريخ في عالم الفن ".

عزت العلايلي شارك عام 1970 في بطولة فيلم الأرض مع المخرج يوسف شاهين، كأحد أهم أدواره، وشارك أيضا في بطولة فيلم الاختيار مع نفس المخرج عام 1971.