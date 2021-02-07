بإطلالة ساحرة .. ياسمين صبرى تخطف الأنظار أمام برج إيفل

نشرت الفنانة ياسمين صبرى، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت ياسمين صبرى، في الصورة وهي تقف امام برجل ايفل ، باطلاله ساحره وشيك / خطف انظار الجيمع .

حيث ظهرت بابيزر اسود ، وتسريحة شعر بسيطة ، مكياج ناعم أبرز ملامحها .

وصادف يوم 21 من يناير، عيد ميلاد الفنانة ياسمين صبري، والتي أتمت عامها الـ 33، وتحرص على مشاركة جمهورها أحدث الصور والفيديوهات التي تبرز جمالها وأناقتها.

واحتفلت ياسمين صبرى العام الماضي بزفافها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد.

واستطاعت ياسمين صبرى أن تقدم عددا من الأعمال الفنية الجيدة وساعد جمالها فى تواجدها بشكل كبير بعالم السينما والتليفزيون ولعل من أبرز أعمالها "جحيم فى الهند" و"الديزل" وفى الدراما مسلسلا "جبل الحلال" و"فرصة تانية".