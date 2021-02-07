معسكر فني لـ دينا الشربيني بسبب مسلسلها الجديد قصر النيل

دخلت الفنانة دينا الشربيني، معسكرا لمدة 10 أيام من أجل تصوير مسلسلها الجديد " قصر النيل" المقرر عرضه ضمن السباق الماراثوني المقبل.

وتدور أحداث المسلسل في حقبة فترة الستينات ويجمع بين الأكشن والدراما والإثارة والتشويق.

يذكر أن عادت الفنانة دينا الشربيني إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي من جديد، بعد مرور فترة على انفصالها عن الفنان الكبير عمرو دياب ، بسبب خلافات وصلت إلى طريق مسدود ومن الصعب حلها.

دينا الشربيني حاولت إبراز سعادتها بطريقة غير مباشرة مستعينة بصديقتها الفنانة سلمى أبو ضيف، حيث ظهرت "دينا" برفقتها في دبي وهي مبتسمة وتستمتع بإجازة رأس السنة.

ثم ظهرت دينا الشربيني مع سلمى أبو ضيف وهي في كامل أناقتها، وهما تقومان بكسر الصحون في أحد مطاعم دبي، بعدما قضت احتفالات رأس السنة.

وأكد مصدر مقرب من عمرو دياب، انتهاء علاقته نهائيًا بزوجته السابقة دينا الشربيني بعد سنوات من العشق والحب.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن العلاقة بين الثنائي وصلت لطريق مسدود، وأن الخلافات بينهما يصعب حلها، لاختلاف تام في وجهات النظر.