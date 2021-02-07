”وقفة رجالة” يحقق 650 ألفاً فى شباك التذاكر أمس

حصد فيلم "وقفة رجالة" إيرادات وصلت إلى 9 ملايين و650 ألف جنيه جنيه، بعد أن حصد ليلة أمس السبت، إيرادات وصلت لـ 650,587 ليلة أمس الجمعة فى شباك التذاكر، وذلك بعد أسبوعي عرض، حيث انطلق الفيلم في دور العرض السينمائية يوم 14 يناير، واستطاع تصدر الإيرادات اليومية منذ طرحه خاصة أن أحداثه تدور فى اطار كوميدى مشوق.

وقفة رجالة بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

وقفة رجالة تدورأحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

وحل أبطال فيلم "وقفة رجالة" وهم ماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وسيد رجب وأبو وكذلك المخرج أحمد الجندى، ضيوفاً على النجم أمير كرارة في ثانى حلقات الموسم الرابع من برنامج "سهرانين" يومى السبت والأحد الماضيين على شبكة قناة ON، وتحدثوا عن تجربة الفيلم.