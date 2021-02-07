شبيهة سعاد حسني تخضع لنيو لوك

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الممثلة إيمان سلامه، والمعروف عنها بأنها شبيهة الفنانة الراحلة سعاد حسني، متابعيها عبر حسابها على إنستجرام من خلال نشرها صورة جديدة لها بللون شعر جديد وذلك بعد تخليها عن اللون الأسود لأول مرة.

و فاجأت متابعيها بعدما ظهرت للمرة الأولى بدون لون شعرها المعتاد،"الأسود الغامق" الذى اعتاد عليه محبيها وعلقت على الصورة كتبت،:"ني ولوك نيو لايف، تصوير سيد مصطفى،شعر سنتر ماجد وديفيد".

جدير بالذكر أنه من أخر أعمالها فيلم "ساعة الحظر" من تأليف كريم سرور، وإخراج أحمد وفيق، وشاركها البطوله الفنان محمد عز، عمرو وهبه.