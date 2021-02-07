أحلام تحتفل بتصدر ألبومها الغنائي الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت النجمة أحلام، عن سعادتها بتصدر ألبومها الغنائي الجديد واحتفلت بهذه المناسبة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير "انستجرام".وكتبت أحلام، قائلة،:"العربية الوحيدة اللي يتصدر ألبومها وقبل نزوله الأي تيونز ويوتيوب يتصدر عالميًا ولله الحمد ربي عوض تعبنا خير شكرًا لكم جميعًا على دعمكم ومحبتكم ودايم أقول انتوا تاج الراس ومحبتكم كبيرة".واستقبلت أحلام، العديد من الرسائل والتهنئات بمناسبة طرح ألبومها الغنائي الجديدومن أبرزهم كارول سماحة، وأصاله، ولطيفة وغيرهم

و ردت أحلام، مؤخرًا عبر موقع التدوينات تويتر، على رسالة الفنانة اللبنانية كارول سماحة التي عبّرت عن إعجابها الشديد بألبوم أحلام الجديد "فدوة عيونك".

وكتبت أحلام: "يا استاذه يا فنانتي يا جميله الصوت والمظهر والقلب سعيده جدًا بهذه التغريده لان هذا بالفعل ما كنت انتظر اسمعه النكهه الجديده التى اردت اضافتها على الاغنيه الخليجيه سواء على صعيد التوزيع او الغناء ومثل ما تفضلتي البوم شرقي بنكهه غربيه اهديكي، ماسألت الا عليك، عيوني بس".

وكانت كارول قد كتبت لـ أحلام على صفحتها الخاصة: "أستمتع كثيرا بسماع ألبوم فدوه عيونك للفنانة المبدعة والخلوقة، نكهة عرقية جديدة تضاف على الأغنية الخليجية الحديثة سواءً على صعيد التوزيع الموسيقي أو الأداء الصوتي ألبوم بنكهة شرقية مختلفة لفتني كثيرا عيوني بس، الفرقة، دفتر وممحاة مبروك حبيبتي ألبوم رائع.