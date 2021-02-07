إصابة صبري فواز بفيروس كورونا

أعلن الفنان صبري فواز إصابته بفيروس كورونا المستجد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وقال صبري فواز مازحا: "زود عندك يا ابني.. كورونا واتكورنا.. الحمد لله على كل شيء". يشار إلى أن الفنان صبري فواز يشارك في سباق المارثون الرمضاني من خلال مسلسل موسى مع الفنان محمد رمضان وعرض له منذ أشهر مسلسل أسود فاتح مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي".

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