يقدم موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الموضوعات المهمة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها: بعث اللاعب المعتزل أحمد حسن لاعب النادى الأهلى والزمالك السابق رسالة للاعب مصطفى محمد لاعب جالاتا سراى التركى رسالة. نشرت الفنانة سوسن بدر صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". نشر الفنان محمد الشرنوبي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر فى الصورة من تصوير مسلسل لؤلؤ برفقة مى عمر. نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. سوسن بدر: مبعرفش أتصور.. وأحمد حسن يبعث رسالة لـ مصطفى محمد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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