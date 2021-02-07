حمو بيكا يشارك جمهوره بصورة سيارته الفارهة

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا،عبر حسابه الرسمي على"فيسبوك" صورة له مع سيارته الجديدة الفارهه.وعلق على المنشور وكتب،:"الحمدلله دائمًا وابدًا، ، الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه ".

في سياق آخر قدم حمو بيكا، أغنية خاصة بالنادي الأهلي عقب فوزه على "الدحيل" القطري وصعوده لنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وهنأ بيكا لاعبي الأهلي على الفوز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: قائلًا: "مبروك لاخواتنا الأهلاوية ولكل مصر".

وقد تأهل الأهلي نهائي كأس العالم بعد فوزه على الدحيل 01، مساء الخميس الماضي، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر.