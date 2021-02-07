شيكو ونجوم اللعبة يتسلمون جائزة الإعلام والصحافة العربية

القاهرة - محمد ابراهيم - نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب وباء كورونا، واتباع إرشادات وزارة الصحة وتعليمات الدولة، تم الغاء حفل توزيع جوائز Arab Media Award في دورته الثانية لعام ٢٠٢٠، والذي كان مقرر نهاية شهر يناير.

لذلك قامت الإعلامية عبير شوره مؤسس الجائزة بتسليم النجوم الفائزين الدروع الخاصة بهم، حيث تسلم فريق مسلسل " اللعبة " جائزة أحسن مسلسل كوميدي وكذلك الفنان شيكو جائزة أحسن ممثل كوميدي لعام ٢٠٢٠، وذلك في كواليس تصوير الموسم الثاني من المسلسل والذي يعرض حاليا علي إحدى القنوات العربية، ومن المقرر تسليم باقي الجوائز خلال الفترة القادمة.

جائزه الاعلام والصحافة العربية والتي يشارك بها ١٠٠ صحفي وناقد تبني على تصويت العاملين في الصحافة والنقد الفني من لهم تاريخ طويل في المجال الإعلامي، وبحكم عملهم كمتابعين جيدين للأعمال الفنية، كما ان اختيار المتخصصين يكون له مردود وسمع آخر لدي العاملين في الوسط الفني وكذلك الجمهور لان بالأساس مهنتهم هو تقييم واختيار الأفضل.