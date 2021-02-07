مجدي الهواري: وجود فئات عمرية مختلفة في كايرو شو كان أهم مقياس للنجاح

حل المخرج مجدي الهواري ضيفا على موقع دوت الخليج ، من أجل تكريمه عن نجاح مسرحية علاء الدين.

وقال مجدي الهواري، خلال حواره بالندوة: "بدأنا نلمس نجاح كايرو شو منذ عرض مسرحية " 3 ايام في الساحل" للنجم محمد هنيدي بعد 16 سنة عندما وجدنا اقبال كبير من الجمهور من فئات عمرية مختلفة، وذلك يدل على ان كان ينقصنا ثقافة الابداع ".

واضاف : "كان الهدف من كايرو شو أن يعود المسرح المصري كما كان في الماضي ويكون هناك تصنيف بين المسرح الكوميدي والاستعراضي والكلاسيك لأنه لا يوجد ما يسمى بالمسرحية الشاملة".

وتابع : "مصر تسحتق ان يعود لها المسرح ، خاصة ان ردود افعال عند عرض المسرحية في المملكة العربية السعودية قال لنا الجمهور نحن تربينا على المسرح المصري ".