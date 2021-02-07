حل المخرج مجدي الهواري ضيفا على موقع دوت الخليج ، من أجل تكريمه عن نجاح مسرحية علاء الدين.
وقال مجدي الهواري، خلال حواره بالندوة: "بدأنا نلمس نجاح كايرو شو منذ عرض مسرحية " 3 ايام في الساحل" للنجم محمد هنيدي بعد 16 سنة عندما وجدنا اقبال كبير من الجمهور من فئات عمرية مختلفة، وذلك يدل على ان كان ينقصنا ثقافة الابداع ".
واضاف : "كان الهدف من كايرو شو أن يعود المسرح المصري كما كان في الماضي ويكون هناك تصنيف بين المسرح الكوميدي والاستعراضي والكلاسيك لأنه لا يوجد ما يسمى بالمسرحية الشاملة".
وتابع : "مصر تسحتق ان يعود لها المسرح ، خاصة ان ردود افعال عند عرض المسرحية في المملكة العربية السعودية قال لنا الجمهور نحن تربينا على المسرح المصري ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجدي الهواري: وجود فئات عمرية مختلفة في كايرو شو كان أهم مقياس للنجاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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