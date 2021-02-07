خاص: منة فضالي في سوريا لتصوير "مقابلة مع السيد آدم 2" وانضمام نجوم جدد

"مقابلة مع السيد آدم" من الأعمال الدرامية السورية التي عرضت في رمضان الماضي ونالت اهتماما كبيرا من قبل الجمهور نظرا لقصة العمل التي تدور في إطار بوليسي وكذلك مشاركة مجموعة كبيرة من النجوم فيه وعلى رأسهم الفنان غسان مسعود، وقد بدأ التحضير للجزء الثاني من المسلسل لعرضه في رمضان القادم.

انطلاق تصوير الجزء الثاني من مسلسل "مقابلة مع السيد آدم"

فادي سليم مخرج ومؤلف مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" بداية تصوير الجزء الثاني منه خلال الأيام الماضية وأوضح فادي سليم أن تصوير العمل من المقرر أن يستمر خلال الأسابيع القادمة، وقد يتم الانتهاء منه قبل بداية شهر رمضان بأيام فقال المخرج السوري: "بدأنا بالفعل تصوير الجزء الثاني من مسلسل (مقابلة مع السيد آدم) خلال الأيام الماضية، ومن الصعب أن نحدد موعدا للانتهاء من التصوير بشكل كامل الآن، لكن من المتوقع أن ننتهي من التصوير قبل بداية شهر رمضان القادم".

منة فضالي في سوريا لتصوير الجزء الثاني من"مقابلة مع السيد آدم"

فادي سليم أكد على انضمام نجوم جدد للجزء الثاني من مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" موضحا أن الجزء الثاني يعتمد على شخصيات جديدة ولذلك انضم عدد من النجوم للمسلسل، كما أشار إلى أن الفنانة منة فضالي قد وصلت إلى سوريا من أجل تصوير مشاهدها في الجزء الثاني، وذلك بعدما شاركت في جزئه الأول فقال فادي سليم: "الجزء الثاني من مسلسل (مقابلة مع السيد آدم) أقوى وهناك بعض الشخصيات الجديدة التي ستظهر في العمل لذلك انضم عدد كبير من النجوم للمسلسل، كما وصلت الفنانة منة فضالي لسوريا من أجل تصوير مشاهدها في الجزء الثاني بداية من يوم الاثنين 8 فبراير".

تفاصيل مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" لغسان مسعود

"مقابلة مع السيد آدم2" تردد خلال الفترة الماضية أنه سوف يشارك في بطولته الفنان عبدالمنعم عمايري بالإضافة لمجموعة من النجوم منهم الفنانة روعة السعدي، وريم عبدالعزيز، وقد حقق الموسم الأول من المسلسل نجاحا ملحوظا عند عرضه في رمضان الماضي عبر قناة أبو ظبي، وهو يدور في إطار بوليسي حول طبيب شرعي يواجه العديد من المواقف الصعبة بسبب الضغوط التي تمارس عليه من قبل أحد الرجال الأثرياء الذين يسعون لاخفاء معالم الجريمة التي تسبب بها نجله، وقد شارك في الجزء الأول من مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" مجموعة من النجوم الكبار على رأسهم الفنان السوري غسان مسعود، والفنانة رنا شميس، ومحمد الأحمد، وسلمى جلال، ودانة جبر، ومصطفى المصطفى، ويزن السيد، ومنة فضالي، والعمل من تأليف وإخراج فادي سليم.