وفاة المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي مكتشفة هند صبري في "صمت القصور"

مفيدة التلاتلي الكاتبة والمخرجة التونسية الكبيرة توفيت صباح العمر عن عمر يناهز 74، بعد مسيرة فنية ناجحة ساهمت من خلالها في اكتشاف العديد من المواهب التمثيلية.

وفاة المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي

مفيدة التلاتلي المخرجة التونسية أعلن صباح اليوم عن وفاتها عن عمر يناهز الـ74، وقد نعت وزارة الثقافة التونسية عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" المخرجة والكاتبة الكبيرة كما قدمت التعازي لأسرتها ومحبيها ولجميع محبي الفن التونسي، فجاء البيان: "تتقدّم وزارة الشؤون الثقافية بأحرّ التعازي إلى الأسرة الثقافية والسينمائية في تونس، وإلى عائلة الراحلة مفيدة التلاتلي، راجية من الله تعالى أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهله جميل الصبر والسلوان"، ولم يتم الكشف عن تفاصيل وفاة المخرجة الراحلة او موعد ومكان جنازتها حتى الآن.

"صمت القصور" أبرز أعمال مفيدة التلالي

مفيدة التلاتلي درست السينما في العاصمة الفرنسية باريس، وعملت لفترة هناك في المونتاج السينمائي، حتى عادت إلى تونس في عام 1972، ومنذ ذلك الوقت بدأت الرحلة الطويلة للمخرجة مفيدة التلاتلي مع السينما التونسية حيث نالت شهرة واسعة، استطاعت من خلالها أن تتعاون مع اكثر من مخرجة في ذلك الوقت منهم سلمى بكار، وابتعدت مفيدة التلاتلي على المونتاج السينمائي وذلك بعدما أن قدمت ما يقارب من 14 عمل كان بدايتها مع فيلم "في بلاد الطررني"، وكان آخرها فيلم "صمت القصور" عام 1994، الذي يعتبر كذلك أولى أعمالها كمخرجة والذي حقق ردود فعل واسعة بسبب فكرته وقصته، وقد شارك في بطولته كل من الفنانة هند صبري والذي يعتبر هو أول عمل سينمائي تشارك فيه، بينما يعتبر البعض أن المخرجة الراحلة ساهمت في تقديم الفنانة التونسية للسينما بدورها المميز في الفيلم.

ابرز الجوائز التي حصلت عليها الراحلة مفيدة التلاتلي

مفيدة التلاتلي قدمت كذلك مجموعة من الأفلام المهمة في مسيرتها كمخرجة وكاتبة والتي حققت العديد من الجوائز حيث حصل فيلمها "صمت القصور"على جائزة الكاميرا الذهبية في مهرجان كانّ السينمائي عام 1994، كما حصلت على جائزة "ساثرلاند" من معهد الفيلم البريطاني، لتستمر بعد أعمالها المهمة في السينما، حيث قدمت فيلم "موسم الرجال" في عام 2000 وهو يعتبر من الأفلام التي تهتم بالقضايا النسائية، وقد شارك الفيلم في العديد من المهرجانات السينمائية والتي كان من بينها مهرجان كان السينمائي، كما قدمت فيلم "نادية وسارة" في عام 2004، والذي شاركت في بطولته الفنانة التونسية درة والذي يعتبر أيضا من أولى أفلامها وشاركها في بطولة الفيلم كل من الفنانة هيام عباس، وهشام رستم، وناجية الورغي، ومارتين القفصي، ومحمد علي بن جمعة، وهو يعتبر العمل الأخير الذي قدمته المخرجة مفيدة التلاتلي للسينما قبل رحيلها.